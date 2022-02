Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio. I temi e i titoli da seguire oggi

Valeria Panigada 9 febbraio 2022 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare gli scambi in territorio positivo, incoraggiati dai rialzi di Wall Street, che ha visto il Dow Jones salire di oltre 370 punti, l'S&P500 avanzare dello 0,8% e il Nasdaq balzare dell'1,3%. Il 60% quasi di tutte le società quotate sull'S&P500 ha riportato i propri bilanci; di queste, il 77% ha battuto le attese degli analisti sugli utili.I guadagni di Wall Street si sono trasmessi anche ai listini asiatici con Tokyo che questa mattina ha terminato in progresso dell'1,08%. Nonostante i timori sull'inflazione e sulle politiche monetarie, il leggero allentamento osservato nel mercato dei titoli di Stato statunitensi dovrebbero sostenere i mercati.Il dato sull'inflazione americana di gennaio, in uscita domani, rappresenta una scadenza fondamentale per gli investitori questa settimana, in un contesto di incertezza sul ritmo degli aumenti dei tassi di interesse che le banche centrali potrebbero adottare. A questo riguardo, in programma oggi i discorsi di due membri Fed, Bowman e Mester.Dal fronte macro è attesa la produzione industriale italiana, mentre dagli Stati Uniti giungerà l'aggiornamento settimanale sulle scorte e la produzione di greggio. Sul fronte societario, prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di Amundi, Fineco, Mediobanca e Walt Disney.Trimestrali a parte, tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Leonardo che ha fatto sapere di aver interrotto il processo di selezione del partner per il business di automazione, non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese. Da monitorare anche Bper che ieri sera ha diffuso il bilancio 2021 chiuso con utili raddoppiati. L'istituto emiliano ha proposto un dividendo di 6 centesimi per azione.