Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 7 maggio 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono attese aprire la seduta di oggi in territorio positivo, in scia ai guadagni di Wall Street, dove il Dow Jones ha chiuso su un nuovo massimo storico. Sui mercati prevalgono le speranze di una ripresa economica vigorosa, prima della pubblicazione del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio italiano verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari negli Stati Uniti relativi al mese di marzo. Un dato che darà un quadro dello stato di salute della prima economia mondiale e suggerirà l'eventuale evoluzione della politica monetaria della Federal Reserve.A proposito di banche centrali, da seguire in Europa il discorso di Christine Lagarde, numero uno della Bce, in programma a metà giornata. Mentre in serata attenzione a Moody's che si pronuncerà sul rating del debito sovrano dell'Italia. Intanto dalla Germania, motore dell'economia dell'Eurozona, è giunto il dato sulla produzione industriale che a marzo ha riportato un rimbalzo maggiore del previsto, segnando un +2,5% rispetto al mese precedente. Gli analisti si aspettavano un rialzo del 2,3%.