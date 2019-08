Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo la pausa di riflessione di ieri e in attesa del discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al simposio di Jackson Hole, la tradizionale riunione di fine estate dei banchieri centrali e gli esperti di politica monetaria del mondo. Gli investitori cercheranno di intercettare indicazioni sulla possibile evoluzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Intanto questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo. La piazza di Tokyo ha chiuso con un moderato progresso (+0,40%). Positive anche Shanghai, Hong Kong e Sydney.In Italia l'attenzione del mercato rimane rivolta al fronte politico. Al termine delle consultazioni, il presidente Sergio Mattarella ha deciso di dare ai partiti fino a martedì per cercare una nuova maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che arrivi a fine legislatura come alternativa al ritorno alle urne. Notizia apprezzata dai mercati, sempre più convinti che la possibilità di nuove elezioni in autunno sia molto bassa.