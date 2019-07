Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 12 luglio 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i guadagni dei giorni scorsi e aprire in rialzo, insieme alle altre Borse europee, in scia ai nuovi record di Wall Street tra segnali di un possibile taglio dei tassi da parte della Federa Reserve. Per la prima volta in assoluto il Dow Jones ha raggiunto quota 27mila punti, in rialzo dello 0,85%, confermando il trend da primato della borsa americana. Anche l’indice S&P500 ha toccato quota 3.000 punti, per la seconda volta in due giorni, prima di chiudere appena sotto (2.999,91 punti).I rialzi hanno contagiato nel corso della notte i listini asiatici che si muovono sopra la parità. La piazza di Tokyo ha chiuso in moderato rialzo (+0,2%), prima del lungo weekend festivo.L'agenda macro odierna è piuttosto scarna di indicazioni. Questa mattina è previsto il dato sulla produzione industriale nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i prezzi alla produzione. Si segnala Per quanto riguarda l'Italia, oggi Bankitalia pubblicherà il bollettino economico trimestrale, mentre a mercato chiuso l'agenzia Dbrs aggiornerà il suo giudizio sul paese.