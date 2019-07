Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo e ampliare così i recenti guadagni, anche se a un ritmo più moderato. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo del 2,40%, riportandosi a ridosso dei massimi annui a pochi passi dai 22mila punti e sovraperformando gli altri listini europei. L'exploit è stato trainato dalle banche. Intanto sull'obbligazionario, si è assistito a una forte contrazione del rendimento del Btp a 10 anni, sceso sotto l'1,70%, e a un calo dello spread fino a 206 pb, nuovo minimo a un anno. A scaldare i mercati è stata la scelta di Christine Lagarde come futuro presidente della Bce a partire dal prossimo novembre. In più l'Italia ha festeggiato l'arrivo della conferma che non ci sarà nessuna procedura di infrazione da parte della Commissione Ue.I mercati prendono fiato, sfruttando la chiusura per festività di Wall Street (oggi negli Stati Uniti si celebra l'Independence day). Ieri l'S&P500 e il Dow Jones hanno chiuso su nuovi record. A scatenare gli acquisti, sono state di nuovo le speculazioni su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell già nel mese di luglio, dopo la pubblicazione del report occupazionale del settore privato stilato da ADP e Moody’s Analytics. A questo punto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani.Intanto i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso questa mattina. Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,30%, mentre Shanghai segna un calo dello 0,40% e Hong Kong è piatta con un -0,02%. Sullo sfondo rimangono le incertezze per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dopo la tregua raggiunta nel corso del G20 di Osaka. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha fatto sapere che le trattative riprenderanno settimana prossima, aggiungendo però che nessuna data è stata ancora fissata. Si tratterà molto probabilmente di confronti telefonici tra i responsabili commerciali dei due paesi.Oggi sul fronte macroeconomico l'unico dato atteso è quello sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona. Tra gli altri appuntamenti, si segnala che a Roma arriverà il presidente russo Vladimir Putin per incontrare a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.