Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 20 giugno 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio in deciso rialzo per Piazza Affari, che potrebbe posizionarsi alla guida delle Borse europee. I mercati si preparano a festeggiare la Fed. Ieri sera la banca centrale americana ha lasciato invariati i tassi di interesse nel range compreso tra il 2,25% e il 2,50%. Il dot plot è rimasto anch'esso invariato per il 2019, ma quasi la metà degli esponenti del Fomc intravede ora tassi di interesse più bassi. Il Fomc rileva che le "incertezze sull'outlook di un'espansione economica sostenuta sono aumentate".Su queste indicazioni questa mattina i listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi con Tokyo che ha terminato gli scambi con un +0,6% a 21.462,86 punti. Sul fronte giapponese, la Bank of Japan ha confermato i tassi e il piano di acquisto di asset. Nel comunicato ufficiale l'istituto centrale nipponico ha annunciato che intende mantenere "i tassi agli attuali livelli fino almeno alla primavera del 2020, per tenere in considerazione le incertezze relative l'attività economica e ai prezzi". Oggi l'attenzione rimane rivolta alle banche centrali, con la riunione della Bank of England e della Norges Bank, mentre la Bce diffonderà il Bollettino economico.Su Piazza Affari poi si rafforzano le speranze di trovare un accordo con Bruxelles. Oggi si apre il vertice dei capi di Stato e di governo a cui parteciperà il premier Giuseppe Conte. Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri per definire il piano che l'Italia presenterà a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione Ue, avrebbe liberato una somma di 2 miliardi di spesa e ulteriori 3,2 miliardi di maggiori entrate, tributarie e non, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un leggero progresso, proseguendo il rally del giorno prima.