Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 24 maggio 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee nel tentativo di rimbalzo da un giovedì nero. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo di oltre 2 punti percentuali a 20.136 punti, sui minimi a 3 mesi. Il contesto di mercato rimane comunque dominato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L'amministrazione Trump ha fatto sapere intanto che starebbe valutando dazi su quelle economie che, a suo avviso, svalutano le loro monete per rendere le proprie esportazioni più competitive. La mossa, annunciata dal segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, andrebbe a colpire la Cina, ma comporterebbe l'imposizione di tariffe più alte anche contro il Giappone, la Corea del Sud, l'India, la Svizzera e la Germania.Ieri il Fondo monetario internazionale ha rimarcato come l'ultima escalation della guerra commerciale possa intaccare in modo significativo il sentimento dei mercati e delle imprese, pesando sulla crescita economica globale. Su questi nuovi sviluppi, i listini asiatici questa mattina si sono mossi in ordine sparso. La Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,16%, mentre Shanghai e Hong Kong mostrano un timido rialzo.Oggi dal fronte macro sono attese le vendite al dettaglio in Gran Bretagna e gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Ma l'attenzione sarà rivolta alla vicenda Brexit, con l'ipotesi di dimissioni della premier inglese Theresa May. Intanto cresce l'attesa per le elezioni europee che si chiuderanno domenica. I vice presidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chiudono oggi la campagna elettorale con l'ultima raffica di comizi e apparizioni tv. Intanto a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte riceverà il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.