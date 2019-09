Piazza Affari e Borse europee previste poco sopra la parità in avvio

Valeria Panigada 2 settembre 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Si attende un avvio in leggero rialzo per Piazza Affari e le Borse europee in questa prima seduta della settimana e del mese di settembre, in un clima che rimane improntato alla prudenza con la ripresa delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri sono scattati i nuovi dazi sulle rispettive importazioni delle due super potenze economiche, così come annunciato. Donald Trump ha inoltre ribadito la volontà di ridurre la dipendenza degli Usa alla Cina. Un nuovo ciclo di incontro tra Washington e Pechino sarebbe comunque in programma questo mese per cercare di trovare un accordo o almeno evitare l'escalation della guerra commerciale.Pochi gli spunti macro previsti oggi, complice la festività negli Stati Uniti che implica la chiusura di Wall Street. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione dell'indice Pmi manifatturiero di Francia, Germania, Italia e intera Eurozona. Dall'Italia in arrivo anche i dati sulle immatricolazioni auto ad agosto.Per l'Italia si apre una settimana decisiva a livello politico, con la crisi di governo e il tentativo del premier incaricato Giuseppe Conte di formare un nuovo esecutivo con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Conte ha fatto sapere che scioglierà la riserva tra martedì e mercoledì, rassicurando: "Vedo un buon clima di lavoro - ha detto - Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l'intero Paese".