Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. Cosa seguire oggi

Valeria Panigada 21 aprile 2022 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in leggero rialzo per le Borse europee e piatto per Piazza Affari, in scia a una chiusura contrastata a Wall Street e a movimenti misti sui listini asiatici. Gli operatori devono fare i conti con i timori per un aumento accelerato dei tassi di interesse negli Stati Uniti sia per un rallentamento dell'economia cinese più marcato del previsto.L'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha messo in guardia in un simposio dedicato all'Asia sui rischi di veder pesare sull'economia mondiale i confinamenti prolungati in Cina.Questa mattina l'azionario made in China è sotto pressione, con gli investitori che attendono nuove misure di sostegno a favore dell'economia da parte delle autorità di Pechino, per far fronte al rallentamento provocato dalla nuova ondata di Covid e dalla politica zero Covid tipica della Cina, caratterizzata da misure severe di lockdown. La borsa di Shanghai cede lo 0,81%, mentre Hong Kong fa peggio con un calo dell'1,30%.Da parte della Fed, il Beige Book ha confermato che le imprese stanno ancora affrontando un'inflazione elevata e carenza di manodopera e Mary Daly, presidente della filiale di San Francisco, ha considerato le argomentazioni "solide" a favore di un aumento del tasso di mezzo punto il prossimo 4 maggio.La sessione sarà movimentata dalle pubblicazioni delle trimestrali di Nestlé, Akzo Nobel e AT&T, tra gli altri, ma anche dalla lettura finale dell'inflazione nell'Eurozona e dagli interventi di Jerome Powell, presidente della Fed, e Christine Lagarde, sua controparte della Banca Centrale Europea (BCE), in occasione degli incontri di primavera dell'Fmi e della Banca Mondiale.