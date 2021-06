Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 23 giugno 2021 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire sulla parità o poco sopra dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e in attesa della lettura preliminare degli indici Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie europee e dell'intera Eurozona.Ieri sera Powell, nel suo discorso davanti al Congresso, ha detto che la Fed non alzerà i tassi di interesse per paura dell'inflazione, ovvero per rispondere ai timori di un aumento dei prezzi, scacciando quindi il dubbio di un ritocco ai tassi troppo rapido. "Un'inflazione al 5% non è accettabile - ha continuato - e riteniamo che l'inflazione legata alla riapertura delle economie si smorzerà nel corso del tempo". Insomma, Powell ritiene che l'inflazione sia "transitoria". Il numero uno della Fed ha precisato al Congresso Usa di credere, anche, che ci voglia "ancora molto tempo prima della ripresa del mercato del lavoro" Usa.La giornata sarà animata dagli indici Pmi in uscita in Europa e negli Stati Uniti, che daranno una prima indicazione sull'evoluzione dell'attività del settore privato a giugno.Per quanto riguarda l'Italia, oggi sono in programma le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera e al Senato sul Consiglio Ue del 24 e 25 giugno. Tra i titoli di Piazza Affari, si segnala l'assemblea di Mediaset sul bilancio 2020 e il trasferimento della sede sociale ad Amsterdam.