Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. I temi da seguire oggi

3 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire la seduta intorno alla parità in attesa di importanti indicazioni macro, tra cui spicca il rapporto mensile sull'occupazione negli Stati Uniti, in uscita domani. I dati sul lavoro americano sono seguiti da vicino dai mercati in quanto potrebbero influenzare le prossime decisioni della Federal Reserve in tema di politica monetaria.Con il progressivo recupero dell’economia dalla crisi pandemica, gli investitori guardano a eventuali segnali sulla possibilità che la crescita si traduca in pressioni inflazionistiche che inducano le banche centrali a ridurre i propri stimoli monetari.Intanto oggi, gli operatori dovranno confrontarsi con le prime indicazioni dal mercato del lavoro Usa, con la pubblicazione della variazione degli occupati privati (sondaggio ADP) e l'aggiornamento settimanale con le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Attenzione anche all'indice Pmi servizi in arrivo per l'Italia, le principali economie dell'Eurozona e gli Stati Uniti.Ieri, in una giornata festiva per l'Italia, l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha chiuso in rialzo sui massimi pre-Covid.