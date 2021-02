Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. I temi da monitorare oggi

Valeria Panigada 23 febbraio 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono previste aprire sulla parità o poco sopra, in un clima improntato alla prudenza in attesa dell'audizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al Senato. I suoi commenti sui tassi e sull'inflazione potrebbero pilotare il sentiment di mercato, che guarda con una certa preoccupazione alla reflazione Usa, dopo l'ennesimo balzo dei tassi sui Treasuries a 10 anni.Lo spettro della reflazione Usa ha portato l'S&P 500 a cedere per la quinta sessione consecutiva, chiudendo in calo dello 0,8%, mentre il Dow Jones è riuscito a recuperare terreno dopo una perdita di 200 punti circa, in rialzo di 27,37 punti o +0,1%. Il sell-off si è invece scatenato sui titoli tecnologici, con il Nasdaq Composite che ha perso il 2,5%.Ieri Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, intervenendo al Parlamento europeo ha indicato che stanno monitorando attentamente l'andamento dei rendimenti sovrani, una dichiarazione che ha portato a un calo di questi ultimi. L'inflazione in Europa è aumentata lievemente ma rimane ancora molto bassa, senza alcun rischio di surriscaldamento.L'agenda macro prevede sempre dagli Stati Uniti i dati sulla fiducia dei consumatori e i prezzi delle case. In Italia, l'Istat pubblicherà il fatturato e gli ordinativi dell'industria. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro italiano offrirà Ctz da 2,5 miliardi. A livello societario, da monitorare Tim nel giorno del cda, chiamato ad approvare i conti e a esaminare la questione nomine.