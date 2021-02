Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 16 febbraio 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono previste aprire gli scambi sulla parità, dopo un inizio di settimana positivo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso dello 0,83% a quota 23.604 punti, sostenuta anche dall'effetto Draghi, il cui governo ha prestato giuramento sabato e nella seconda metà di questa settimana dovrebbe incassare la fiducia da entrambi i rami del parlamento. Cresce poi l'ottimismo sul fronte vaccini. L'Unione Europea ha fatto sapere che accelererà le approvazioni dei vaccini contro il coronavirus anche per combattere le varianti. A questo proposito, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha anticipato in un'intervista a Les Echos che la Ue lancerà un nuovo programma dedicato allo studio delle varianti del coronavirus. Intanto l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dato l'autorizzazione per uso in emergenza del vaccino di AstraZeneca, raccomandandolo nei paesi in cui sono prevalenti nuove varianti, inclusa quella sudafricana. Nella prima metà del 2021, AstraZeneca spera che più di 300 milioni di dosi del suo vaccino siano messe a disposizione a 145 paesi.Questa mattina i listini asiatici procedono al rialzo, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un progresso dell'1,28% dopo che ieri aveva toccato e superato per la prima volta in più di 30 anni la soglia psicologica dei 30.000 punti. Shanghai rimane chiusa per i festeggiamenti del Capodanno lunare. Sullo sfondo però tornano alcuni timori di continue tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina anche con l'amministrazione di Joe Biden, in vista della riunione della Nato prevista per la giornata di domani.Dal fronte macro in arrivo nel corso della mattina l'aggiornamento sulla bilancia commerciale dell'Italia, a cui seguirà il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore sarà per l'indice Zew tedesco, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Tra gli appuntamenti, si segnala la videoconferenza informale dei ministri dell'economia e delle finanze, per l'Italia parteciperà il neo ministro Daniele Franco.