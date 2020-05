Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio, oggi i conti di Leonardo e Banco Bpm

Valeria Panigada 7 maggio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono previste poco mosse in avvio, con gli investitori che si muovono cauti, guardando da una parte all'aumento a sorpresa delle esportazioni in Cina e dall'altro alle rinnovate tensioni diplomatiche tra Washington e Pechino. Nel mese di aprile le esportazioni cinesi sono salite del 3,5% su base annua. Il dato è stato decisamente migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un tonfo del 15,7%. A salire sono state in particolare le esportazioni di dispositivi medici, che il paese ha inviato nel resto del mondo.A tal proposito, negli ultimi giorni, il governo degli Stati ha accusato la Cina di aver tagliato le sue esportazioni di forniture mediche "prima di notificare all'Oms che il Covid-19 era contagioso". Intanto il presidente americano Donald Trump ha continuato a puntare il dito contro la Cina, definendo il coronavirus un attacco peggiore di quello dell'11 settembre e di Pearl Harbor nella Seconda Guerra Mondiale. In una conferenza stampa allo Studio Ovale della Casa Bianca, Trump si è mostrato determinato a dimostrare le colpe di Pechino nel non essere riuscita a frenare la diffusione mondiale del coronavirus. Non per niente, la sua amministrazione sta valutando di lanciare misure punitive contro il paese.Guardando all'Europa, in Germania la produzione industriale è collassata a marzo, segnando un -9,2% rispetto al mese prima, facendo peggio delle attese ferme a un -7,5%. Si tratta della maggiore contrazione mai registrata da quando la rilevazione statistica è iniziata nel gennaio del 1991. Nel corso della giornata verranno diffuse le vendite al dettaglio in Italia e il rapporto mensile dell'Istat sull'andamento dell'economia del paese. Attenzione rivolta anche alla Bank of England che oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Mark Carney.A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali. Tra le big di Piazza Affari si segnala l'appuntamento con i conti di Leonardo e Mediobanca e Banco Bpm.