Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio, focus su Fca

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio poco mosso per Piazza Affari e le Borse europee, in assenza di nuovi catalizzatori che possano spingere gli indici su nuovi massimi. Azionario asiatico in generale sotto pressione questa mattina, con gli operatori che tornano a scontare il rischio di no deal Brexit, alimentato dal premier Boris Johnson, reduce da una vittoria significativa alle elezioni generali dello scorso 12 dicembre, con il partito dei Tories. Johnson potrebbe rivedere la legge sulla Brexit per escludere la possibilità di una qualsiasi estensione del periodo di transizione, oltre il dicembre del prossimo anno, accorciando i tempi per siglare un accordo commerciale con l'Unione europea. Se ciò avvenisse, infatti, il Regno Unito avrebbe solo 11 mesi di tempo, dopo la sua uscita dal blocco prevista entro il prossimo 31 gennaio 2020. Secondo alcuni analisti, il tempo potrebbe non bastare.La seduta odierna sarà movimentata da alcuni dati, tra cui spicca l'indice Ifo, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, e l'inflazione in Gran Bretagna ed Eurozona. Si segnala anche il discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce. Tra i titoli di Piazza Affari, l'attenzione sarà rivolta all'accordo di fusione tra Fca e Psa dopo che i rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato il progetto. Intanto si attende l'approvazione da parte della Camera della prossima Legge di Bilancio. Guardando al fronte politico, oggi a Taranto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, convocherà il tavolo per la riconversione dell'area.