Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire sulla parità o poco sopra, con gli investitori divisi tra i timori per le tensioni Usa-Cina e l'evoluzione della pandemia e le speranze di un piano di rilancio americano. Secondo le ultime indiscrezioni, la Cina ha preso possesso del consolato americano a Chengdu dopo averne ordinato la chiusura, in risposta alla decisione di Washington di chiudere il consolato cinese a Huston, in Texas. Le tensioni tra le due super potenze economiche rimarranno uno dei temi clou di questa settimana, insieme al nuovo piano di rilancio economico negli Usa che dovrebbe essere approvato oggi. Intanto sale l'attesa per le numerose trimestrali societarie previste in questi giorni, tra cui spiccano anche quelle di Saipem, Enel, Generali, Leonardo e Fca. Oggi, in particolare, verranno diffusi i conti di Italgas e Moncler. Intanto dal fronte macro giungeranno l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche e gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti.