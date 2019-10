Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio

Valeria Panigada 7 ottobre 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi intorno alla parità per Piazza Affari e le Borse europee, dopo i guadagni di venerdì scorso. Gli investitori rimangono prudenti in vista dell'avvio del nuovo ciclo di colloqui tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, Pechino non sarebbe disposta a cedere su alcuni punti, allontanando l'idea di un accordo.Attenzione rivolta anche al quadro macro, dopo i dati sul lavoro che hanno visto la disoccupazione scendere ai minimi dal 1969, ma anche uno stop inaspettato alla crescita dei salari che potrebbe indurre la Fed a valutare un nuovo taglio dei tassi a fine mese. La seduta odierna sarà movimentata dal sondaggio Sentix sulla fiducia degli investitori nell'Eurozona.Per quanto riguarda l'Italia, è prevista la Nota mensile dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana, oltre che le nuove previsioni economiche di Confindustria. Intanto prosegue il cammino della Manovra. Oggi il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri viene ascoltato dal Senato sul Def, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà a Palazzo Chigi i sindacati sulla legge di bilancio.