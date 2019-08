Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse, focus su dati macro

Valeria Panigada 30 agosto 2019 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi intorno alla parità, dopo i guadagni di ieri. Dal fronte commerciale arrivano segnali di distensione con la notizia che Pechino avrebbe intenzione di proseguire i negoziati commerciali con gli Stati Uniti più che implementare nuovi dazi. Secondo alcune indiscrezioni, che citano il ministero del Commercio cinese, la Cina non vorrebbe rispondere agli ultimi aumenti delle tariffe dell'amministrazione Trump (alcuni dei quali dovrebbero scattare l'1 settembre) prima di affrontare nuovi colloqui con gli Usa, previsti per il prossimo mese.Altro fattore da monitorare è l'andamento economico e il rischio recessione. Oggi arriveranno importanti spunti, tra cui l'inflazione nell'Eurozona e il Pil dell'Italia. A proposito dell'Italia, qui l'attenzione rimane rivolta al fronte politico, in particolare sulle consultazioni in corso tra il premier incarico Giuseppe Conte e i partiti. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un balzo dell'1,94% a 21.398 punti cavalcando l’accordo tra M5S e Pd che ha permesso al Quirinale di conferire l’incarico a Conte per formare un nuovo esecutivo. Sull'obbligazionario l’asta Btp ha visto i tassi di assegnazione dei Btp a 10 anni ai minimi storici (0,96%) e lo spread toccare i minimi a 15 mesi in area 160 punti base.