Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio, oggi l'annuncio della Fed. I temi e i titoli da seguire

15 dicembre 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sulla parità in una giornata che dovrebbe essere dominata dalla cautela in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Questa sera alle 20 ora italiana la banca centrale americana annuncerà la sua decisione che verrà illustrata dal presidente Jerome Powell nel corso della conferenza stampa che prenderà il via alle ore 20.30.Secondo le attese di Mps Capital Services, la Fed dovrebbe accelerare il ritmo del tapering (da 15 a 30 miliardi di dollari) e sarà interessante vedere come evolverà la nuova nuvola dei punti per valutare il percorso di rialzo dei tassi nei prossimi anni disegnato dalla mediana delle attese dei membri Fed. In particolare, spiegano gli esperti, vedere come aumenterà la proiezione mediana per il 2022 (se segnerà due o più difficilmente tre rialzi, oggi il mercato ne sconta sui Fed funds 67 punti base ovvero due rialzi e mezzo).Intanto sono giunte alcune indicazioni macro. In Cina la produzione industriale a novembre è salita su base annua del 3,8%, facendo meglio del +3% atteso dagli analisti e accelerando il passo rispetto alla precedente crescita, pari a +3,5%. In Gran Bretagna, nuovo scatto in avanti dell'inflazione: nel mese di novembre si è portata al 5,1% dal 4,2% precedente. Indicazioni oltre le attese che erano ferme a 4,7%.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Generali che oggi ha alzato il velo sul piano industriale triennale che prevede tra le altre cose un aumento dei dividendi, per assicurare tra i 5,2 – 5,6 miliardi di dividendi cumulativi rispetto ai 4,5 miliardi del piano passato (2019-21). Da monitorare anche il settore bancario con Bper che ha annunciato di aver presentato un'offerta non vincolante al FondoInterbancario di Tutela Depositi per l'acquisizione della Banca Carige.