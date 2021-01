Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio dopo un inizio di settimana e anno positivo

Valeria Panigada 5 gennaio 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono attese deboli in avvio, dopo un inizio di settimana di anno positivo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso la prima seduta del 201 con un progresso dello 0,37% a quota 22.315,87 punti. A pesare sugli scambi le ultime notizie sul fronte sanitario.Nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato un lockdown nazionale effettivo dalla giornata di oggi: si tratta del terzo lockdown nazionale nel paese. Johnson ha lanciato l'alert sulla variante inglese, parlando di situazione "allarmante". La variante sarebbe più contagiosa "dal 50% al 70%" rispetto al precedente ceppo, stando a quanto ha dichiarato il premier britannico. In Germania, le restrizioni potrebbero essere prolungate fino alla fine del mese mentre in Francia la prevista riduzione delle restrizioni è messo fortemente in discussione.Oltreoceano, dove Wall Street ieri sera ha chiuso in calo, sono soprattutto considerazioni politiche che hanno pesato sulla sessione mentre oggi si terrà il secondo turno delle elezioni senatoriali in Georgia. Il voto è decisivo per determinare chi dei democratici o dei repubblicani prenderà il controllo del Senato e darà a Joe Biden margini di manovra per il suo mandato.Pochi gli spunti macro previsti oggi, con la sola pubblicazione dell'indice Ism manifatturiero dagli Stati Uniti. Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare ancora Fca, che, dopo il via libera dell'assemblea per le nozze con Psa, potrebbe risentire degli ultimi deboli dati sulle immatricolazioni di dicembre in Italia.