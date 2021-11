Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio. I temi da seguire

Valeria Panigada 15 novembre 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero avviare questa prima seduta della settimana sulla parità, dopo i recenti guadagni (lo Stoxx 600 ha archiviato la sua sesta settimana consecutiva di rialzi).Dopo i riscontri arrivati stamattina dall'Asia, con il Pil e la produzione industriale giapponese e le vendite al dettaglio ma anche la produzione industriale in Cina, in mattinata si guarda alla bilancia commerciale della zona euro. In programma anche l'audizione del presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.In settimana, da monitorare le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, in uscita domani, che potrebbe aiutare a valutare il possibile impatto del calo della fiducia dei consumatori, scesa ai minimi da dieci anni, mentre salgono le preoccupazioni sui prezzi. Gli operatori seguiranno da vicino anche il summit virtuale, in programma domani, tra i presidenti americano e cinese, che potrebbe concentrarsi in particolare sulla delicata questione di Taiwan.