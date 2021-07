Piazza Affari e Borse europee previste piatte in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 16 luglio 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta intorno alla parità in attesa di nuove indicazioni sull'evoluzione dei prezzi nella zona euro e sulla ripresa dei consumi negli Stati Uniti. Nel corso della mattinata infatti verrà diffusa la lettura finale dell'inflazione nella zona euro, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio, oltre che la fiducia dei consumatori calcolata all'università del Michigan.Sullo sfondo rimane sempre l'evoluzione della pandemia con la diffusione della variante Delta del coronavirus, che potrebbe impattare sulla ripresa economica. Oggi la Bank of Japan guidata da Haruhiko Kuroda, come trapelato dalle indiscrezioni della vigilia, ha tagliato l'outlook sulla crescita del Pil del Giappone dell'anno fiscale in corso, dal +4% stimato ad aprile a +3,8%.Intanto a livello societario prosegue la stagione delle trimestrali. Oggi sono in programma i conti di Ericsson, Richemont e Burberry. Attenzione anche al comparto auto, in particolare a Stellantis su Piazza Affari, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa di giugno e del primo semestre, diffuse questa mattina.