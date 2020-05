Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio, attenzione a Generali

Valeria Panigada 21 maggio 2020 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in calo, in attesa dei dati macro in arrivo tra oggi e domani. Mentre la prima parte della settimana è stata caratterizzata dalle speranze di una rapida ripresa dell'attività economica globale e dalle speranze di un vaccino anti-Covid, il sondaggio mensile Pmi negli Stati Uniti e in Europa, oltre ai consueti dati settimanali sui sussidi alla disoccupazione Usa, dovrebbero consentire di verificare se queste speranze siano fondate.I verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, pubblicati ieri sera, hanno mostrato la profonda preoccupazione di Jerome Powell & colleghi non solo per le condizioni attuali dell'economia americana, ma anche per quelle future. I mercati guardano anche all'acuirsi delle tensioni Usa-Cina, dopo che il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che potrebbe impedire a diverse società cinesi di quotarsi a Wall Street o di raccogliere fondi presso gli investitori americani, senza aderire ad alcuni principi standard che regolamentano il mercato Usa. In questo quadro i listini dell'area Asia-Pacifico sono deboli, con Tokyo che ha chiuso in ribasso dello 0,21%.La giornata sarà movimentata dall'indice Pmi manifatturiero e servizi di Gran Bretagna e Stati Uniti relativo al mese di maggio. Da Oltreoceano giungeranno anche i consueti dati settimanali sui sussidi alla disoccupazione, che potrebbero fornire indicazioni importanti sul futuro andamento del tasso di disoccupazione. In programma anche la riunione della Banca centrale della Turchia che dovrebbe tagliare i tassi di interesse.Sul fronte emissioni, oggi si conclude la sedicesima emissione del Btp Italia con la giornata dedicata agli investitori istituzionali. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà in Parlamento per un'informativa sulla nuova fase della gestione dell'emergenza sanitaria. Prevista anche una riunione del Consiglio dei ministri. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Generali che ha diffuso i conti relativi al primo trimestre del 2020.