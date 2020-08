Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sotto la parità, proseguendo la debolezza di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi con un calo dello 0,39%, appena sotto la soglia psicologica dei 20mila punti. Sui mercati si respira un clima di avversione al rischio tra i nuovi contagi di Covid-19 e le persistenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.Il coronavirus continua a diffondersi, soprattutto negli Usa, dove più di 5 milioni di persone sono state contagiate dall'inizio della pandemia. Intanto l'amministrazione Trump continua a mostrarsi critica nei confronti della Cina, annunciando un indurimento delle restrizioni imposte a Huawei. Non è stata infatti rinnovata dal Dipartimento del Commercio Usa la licenza temporanea che consentiva alle società americane di esportare tecnologia a Huawei, pertanto il divieto è entrato in vigore (in precedenza è stata estesa per più volte). Intanto Oracle avrebbe avviato i negoziati con ByteDance per acquistare le operazioni dell'applicazione negli Usa, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, secondo quanto riferito dal Financial Times.Pochi gli appuntamenti previsti oggi in agenda macro. L'unico spunto è rappresentato dai dati sul mercato immobiliare negli Stati Uniti, con i permessi edilizi e l'apertura dei cantieri a luglio, in uscita nel primo pomeriggio. Sul fronte emissioni si segnala l'asta dei titoli di stato tedeschi a sette anni per un ammontare fino a 7 miliardi di euro.