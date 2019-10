Piazza Affari e Borse europee previste negative in avvio

Valeria Panigada 23 ottobre 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio in calo per Piazza Affari e le Borse europee in attesa di sviluppi sul negoziato tra Stati Uniti e Cina e sulla Brexit. Il Parlamento britannico ha bocciato una mozione presentata dal premier Boris Johnson, volta a velocizzare i tempi per la ratifica, da parte di Westminster, dell'accordo di divorzio del Regno Unito dall'Ue, il cosiddetto Withdrawal Agreement. A questo punto è possibile che Bruxelles estenda l'Articolo 50, e dunque rinvii di nuovo la data sulla Brexit.Intanto il mercato inizia a guardare alla riunione Bce di giovedì, l’ultima con Draghi alla presidenza. Dal fronte macro oggi è attesa la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Sul fronte emissioni, oggi è previsto il collocamento presso gli investitori istituzionali della quindicesima tranche del Btp Italia, dopo il buon esito per il pubblico retail. A livello societario prosegue la stagione delle trimestrali con i numeri di Caterpillar, eBay, Ford, Microsoft e Tesla.