Piazza Affari e Borse europee previste negative in apertura, oggi riunione Renault

Valeria Panigada 4 giugno 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta sotto la parità per Piazza Affari e le principali Borse europee, in un contesto di mercato che rimane dominato dai timori per le tensioni commerciali e il rallentamento economico globale. Questa mattina in Asia i mercati si sono mossi fiacchi, con Tokyo ingessata (-0,01%), mentre si è messo in evidenza il calo della piazza di Shanghai, diretta interessata dell'escalation della guerra commerciale. Unica nota positiva è stata Sydney dopo il taglio dei tassi annunciato dalla Reserve Bank of Australia: i tassi sono stati tagliati per la prima volta dal 2016, portati al minimo record dell'1,25% dall'1,50% precedente. La decisione è stata motivata con il rallentamento dell'economia e dell'inflazione.La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spicca l'inflazione dell'Eurozona. Sale l'attesa per il parere della Commissione europea sui conti dell'Italia, in uscita domani, con il timore concreto dell'avvio della procedura di infrazione. Ieri sera il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa per il primo anniversario del governo, ha esortato i leader di Lega e M5S a ritrovare la sintonia necessaria per guidare il paese. Senza una "assunzione di responsabilità rimetterò il mandato", ha detto Conte. Immediata la risposta di Matteo Salvini e Luigi di Maio e la loro disponibilità a lavorare insieme.Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,36% a 19.874 punti. L'indice guida della Borsa milanese, fresco del compimento del 10° anno di vita, era reduce da ben 5 sedute consecutive in rosso con il mese di maggio che si è chiuso con un saldo decisamente negativo (-9,5%).A livello societario, attenzione a Fca dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia, diffusi ieri a mercato chiuso, mentre oggi a Parigi è prevista la riunione del consiglio di amministrazione di Renault per esaminare e dare una risposta alla proposta di matrimonio avanzata da Fca.