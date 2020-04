Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo, oggi asta Btp

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire con segno più, sostenute dalla speranza che il peggio della pandemia di coronavirus sia passato. Secondo alcune proiezioni dell'Università di Washington, l'epidemia negli Stati Uniti potrebbe causare meno decessi rispetto a quanto previsto inizialmente. Intanto in Italia e Francia si registra un calo dei morti causati dal virus.L'attenzione del mercato rimane rivolta agli sviluppi del coronavirus e agli interventi per contrastare gli effetti economici. Oggi la nuova riunione dell'Eurogruppo dopo che quella di martedì 7 aprile, durata 16 ore, non è stata capace di dare una risposta su come far fronte alla crisi peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. Una riunione, praticamente, che si è conclusa con un flop, con l'Olanda e la Germania schierate contro la soluzione degli coronabond auspicata dall'Italia e da altri paesi tra cui Francia e Spagna. Il premier Giuseppe Conte, in una intervista alla tedesca Bild, ha ribadito la sua posizione, minacciando la fine del sogno europeo.Oltre al nuovo vertice dell'Eurogruppo, in programma nel pomeriggio, è prevista oggi anche la riunione dell'Opec+ sui livelli di produzione di petrolio. In arrivo anche alcuni dati macro, tra cui spiccano le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa e la fiducia dei consumatori d'Oltreoceano. Per quanto riguarda l'Italia, in arrivo il dato sulla produzione industriale. Sul fronte emissioni, oggi il Tesoro offrirà Btp a 3, 7, 15 e 30 anni per massimi 9,5 miliardi.