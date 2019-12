Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio dopo accordo preliminare Usa-Cina

Valeria Panigada 16 dicembre 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, dopo l'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Cina sul commercio. Si tratta della cosiddetta "Fase 1", il primo passo verso un accordo che mira a porre fine alla guerra dei dazi combattuta in questi ultimi due anni. In base ai termini dell'accordo, la Cina acquisterà molto presto altri prodotti agricoli americani per un valore di 50 miliardi di dollari. Non è ancora chiaro, se gli Usa cancelleranno alcuni dazi imposti ai prodotti cinesi, condizione che Pechino aveva considerato sine qua non per il raggiungimento della Fase 1. L'accordo dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane e le trattative per la Fase 2 inizieranno immediatamente. Nessun rally post annuncio da parte dei listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,29%.L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed Eurozona. In Italia l'attenzione è rivolta al fronte politico, con il Senato chiamato a votare la fiducia sul disegno della prossima legge di Bilancio, che dovrà poi passare l'esame della Camera per l'approvazione definitiva. Intanto il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per salvare la banca Popolare di Bari. In base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio dell'istituto pugliese.