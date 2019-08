Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio

Laura Naka Antonelli 19 agosto 2019 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in deciso rialzo, proseguendo i guadagni di venerdì scorso, in scia ai guadagni dei listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso questa mattina con un rialzo dello 0,71%.A sostenere gli scambi sono le speranze di un rilancio dell'economia, grazie al sostegno delle banche centrali. La People's Bank of China ha reso noto che, a partire da questo mese, introdurrà un meccanismo volto ad abbassare i tassi sui prestiti su base reale. Mentre venerdì scorso Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro della Bce, ha preannunciato mosse molto aggressive della banca centrale europea il prossimo 12 settembre, con possibile taglio dei tassi e un sostanziale piano di acquisto asset.Buone notizie giungono anche dal fronte commerciale Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump, attraverso un tweet, ha rassicurato sul proseguimento dei negoziati: "Stiamo andando molto bene con la Cina, stiamo parlando!", ha scritto. Una conferma è arrivata anche dal suo consigliere economico, Larry Kudlow, che in una intervista su Fox News Sunday ha detto: "Se i negoziati riprenderanno in maniera significativa, porteremo la Cina a Washington per un incontro e continuare i colloqui". Secondo Kudlow, in settimana e nei prossimi dieci giorni le due parti avranno contatti telefonici.In Italia, l'attenzione degli investitori è rivolta agli sviluppi sul fronte politico. Domani è prevista l'assemblea di Palazzo Madama per le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi politica in atto.