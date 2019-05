Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio

Valeria Panigada 21 maggio 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta all'insegna degli acquisti per Piazza Affari e le principali Borse europee, in un tentativo di rimbalzo dopo un inizio di settimana negativo. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con una flessione del 2,68% finendo a quota 20.539,87 punti. L'indice guida è sceso anche al netto delle cedole, con 21 società che hanno distribuito il dividendo ai loro azionisti con un effetto negativo di circa 2 punti percentuali.Il rimbalzo è sostenuto dai guadagni dei listini asiatici che questa mattina hanno accolto con favore la decisione degli Stati Uniti di allentare temporaneamente alcune restrizioni imposte al gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei. Secondo Cnbc, il dipartimento del Commercio Usa consentirà a Huawei di acquistare alcuni prodotti americani, così da garantire il funzionamento dei network già esistenti e a chi utilizza gli smartphone del gigante cinese di effettuare gli aggiornamenti ai software necessari. L'allentamento durerà un periodo di 90 giorni, dopo il quale il dipartimento deciderà se accordare o meno un'ulteriore proroga. Non solo. Stando ad altre indiscrezioni, Google avrebbe deciso di interrompere per il momento il piano volto a vietare a Huawei l'accesso alla licenza del suo sistema operativo Android.Oggi non sono previsti dati macro di rilievo. In agenda si segnala la sola pubblicazione della fiducia dei consumatori dell'Eurozona e delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A livello societario l'attenzione a Piazza Affari rimane rivolta a Stm, dopo il tonfo di ieri (ha ceduto oltre 9 punti percentuali). Da monitorare anche Telecom Italia che terrà la conference call sui risultati trimestrali. Intanto a Roma il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo sulle telecomunicazioni, per discutere la situazione occupazionale e produttiva del settore.