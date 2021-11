Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo. Oggi Wall Street rimarrà chiusa

Valeria Panigada 25 novembre 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in territorio positivo, in scia ai guadagni di Wall Street e di Tokyo. Gli investitori sembrano voler mettere da parte almeno temporaneamente le incertezze legate alla pandemia e all'inflazione, dopo che ieri i mercati azionari europei si sono chiusi in un ordine sparso in un clima di cautela dovuto ai timori per la timori per la salute con l'inasprimento delle misure contro il Covid-19 in diversi paesi del continente.La seduta di oggi dovrebbe essere più tranquilla del solito a causa della chiusura di Wall Street per la festa del Ringraziamento. La Borsa di New York riaprirà venerdì ma solo per mezza giornata. Diffuse ieri le minute relative all'ultima riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed: dai verbali è emerso che la banca centrale Usa è pronta ad "aggiustare l'acquisto degli asset (dunque la riduzione degli acquisti che sta già avvenendo attualmente con il tapering) e ad alzare i tassi prima del previsto, nel caso in cui l'inflazione continuasse a salire a un ritmo più elevato rispetto ai livelli coerenti con gli obiettivi della Commissione".Da segnalare che oggi la banca centrale della Corea del Sud ha alzato i tassi di interesse di riferimento dello 0,25% all'1%, come da attese, per far fronte all'aumento delle pressioni inflazionistiche. Nel mese di ottobre, l'inflazione del paese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita del 3,2% su base annua, riportando il guadagno y/y più forte dal gennaio del 2012.Oggi gli investitori seguiranno la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), che sarà seguita un'ora dopo da un intervento del presidente dell'istituto, Christine Lagarde, nell'ambito della conferenza legale annuale della banca centrale.Tra i titoli di Piazza Affari, da monitorare Generali che ha annunciato di avere avviato trattative esclusive con Crédit Agricole Assurances per l'acquisizione di La Médicale, società assicurativa di Crédit Agricole Assurances rivolta agli operatori sanitari.