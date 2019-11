Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio

Valeria Panigada 19 novembre 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sopra la parità, in scia ai nuovi record di Wall Street nonostante le incertezze sul fronte commerciale Usa-Cina. La Cnbc ha riportato ieri, citando una fonte governativa, che Pechino è pessimista sulla possibilità di un accordo preliminare. In particolare, la Cina sarebbe preoccupata per le parole del presidente americano Donald Trump, che ha affermato che gli Usa non cancelleranno i dazi imposti sui prodotti cinesi. I dubbi tuttavia non colpiscono l'azionario cinese, visto che la Borsa di Shanghai sale di mezzo punto percentuale circa e Hong Kong, nonostante le violenze che stanno devastando la città stato, balza di oltre un punto percentuale.Oggi in arrivo dal fronte macro l'aggiornamento sugli ordini e il fatturato dell'industria italiana. Sulla questione ArcelorMittal, quest'ultima ha deciso di sospendere lo spegnimento degli altiforni dell'Ilva per il pressing dei giudici, seguito al ricorso d'urgenza presentato dai commissari. Ora si attende l'udienza fissata al prossimo 27 novembre.