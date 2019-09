Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio

Valeria Panigada 27 settembre 2019 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in moderato rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, in un contesto caratterizzato dall'incertezza per le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e le vicende del presidente americano Donald Trump con il rischio impeachment. Per quanto riguarda il commercio, diversi organi di stampa internazionali prevedono che gli Usa difficilmente prolungheranno ancora l'autorizzazione alle aziende americane di lavorare con il gruppo cinese Huawei. Le trattative tra le due potenze economiche, secondo la Cnbc, dovrebbero riprendere i prossimi 10 e 11 ottobre a Washington.Oggi sono previsti gli indici di fiducia da diversi paesi dell'Eurozona, tra cui l'Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano concluderĂ il trittico di aste di fine mese con il collocamento di titoli a medio-lungo termine per un importo fino a 7,5 miliardi. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Tim dopo la dimissioni di Fulvio Conti.