Piazza Affari e Borse europee previste in moderato rialzo in avvio, occhi su crisi governo

Valeria Panigada 12 agosto 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi in moderato rialzo, in un tentativo di rimbalzo dai recenti ribassi innescati dalla crisi politica in Italia e dalle incertezze sul conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Gli scambi sono previsti sottili in questa settimana di Ferragosto.Sul fronte internazionale, Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il quarto trimestre. Nel suo report diffuso ieri, la banca ha avvertito che le tensioni commerciali aumentano il rischio di recessione per l'economia americana e che un accordo tra Washington e Pechino potrebbe non arrivare prima delle elezioni presidenziali del 2020.In Italia, si apre una settimana decisiva per le sorti del governo di Giuseppe Conte, in crisi dopo che la Lega ha presentato la mozione di sfiducia. Il presidente del Senato ha convocato per oggi alle 16.00 i capigruppo che dovranno decidere la data in cui l'Aula di Palazzo Madama sarà chiamata a votare la mozione di sfiducia dopo aver ascoltato il premier Conte.