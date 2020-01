Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio

Valeria Panigada 20 gennaio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe partire in leggero rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, sostenute da un vento di ottimismo alimentato dai record di Wall Street (che oggi rimarrà chiusa per celebrare il Martin Luther King Day). Questa mattina l'azionario asiatico si muove in leggero progresso, con Tokyo che ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,18%.Attenzione oggi ai prezzi del petrolio, in rialzo di oltre +1% dopo che, lo scorso venerdì, il generale Khalifa Haftar ha fatto scattare il blocco della produzione e delle esportazioni del petrolio da parte della Libia. La mossa si tradurrà in un blocco del petrolio libico di 800.000 barili al giorno. Nel corso della giornata l'Aie diffonderà un rapporto su idrocarburi e ambiente.Tra gli appuntamenti di giornata si segnala la pubblicazione del World Economic Outlook da parte del Fondo monetario internazionale. A Bruxelles si riunisce l'Eurogruppo.