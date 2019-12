Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo in avvio

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee riprenderanno gli scambi oggi dopo la pausa festiva di Natale. Il listino milanese, insieme agli altri del Vecchio continente, dovrebbe aprire la seduta odierna poco sopra la parità, in scia ai nuovi record di Wall Street. Ieri gli indici statunitensi hanno ancora una volta aggiornato i massimi storici, proseguendo la tendenza rialzista di fine anno. In particolare, il Nasdaq ha superato per la prima volta la soglia dei 9.000 punti. Si tratta dell'11esima seduta in rialzo consecutiva per l'indice tecnologico di Wall Street.Questa mattina l'azionario asiatico si muove in territorio positivo, ad eccezione di Tokyo che ha chiuso con un ribasso dello 0,36% dopo i deboli dati su produzione industriale e vendite al dettaglio, che rafforzano la probabilità di una contrazione dell'economia del Giappone nel quarto trimestre del 2019.Dopo i dati giunti dall'Asia, l'agenda macro di oggi è piuttosto scarna di appuntamenti. E' infatti prevista la sola pubblicazione delle scorte e della produzione di greggio negli Stati Uniti. Tra gli altri eventi di giornata si segnala la pubblicazione del bollettino economico da parte della Bce.