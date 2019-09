Piazza Affari e Borse europee previste in leggero rialzo, attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta poco sopra la parità per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo il recente rally e in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Seguirà un discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, sulle prospettive economiche e la politica monetaria. Sullo sfondo rimane aperta la questione Brexit. La Camera dei Comuni ha approvato una mozione che costringe il premier Boris Johnson a estendere l'Articolo 50 per altri tre mesi, fino alla fine di gennaio del 2020, in caso di mancato accordo con Bruxelles.La giornata sarà movimentata anche dai dati Istat su vendite al dettaglio e andamento dell'economia in Italia, il Pil e l'occupazione dell'Eurozona. Si segnala anche la riunione della Banca centrale russa. Attenzione infine al giudizio di Moody's sull'Italia, previsto a mercato chiuso.