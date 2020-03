Piazza Affari e Borse europee previste in deciso calo in avvio, attenzione a Prysmian e Poste

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso ribasso per Piazza Affari e le Borse europee, sui timori crescenti per il coronavirus. con Wall Street in caduta libera. Ci sono al momento negli Stati Uniti almeno 129 casi di persone infettate dal virus, stando a quanto risulta all'agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention, anche se ci sono indiscrezioni secondo cui il numero sarebbe salito ad almeno 225 casi. Il sell-off si è trasferito sui listini asiatici, tutti in rosso. Tokyo ha chiuso questa mattina con una flessione del 2,72%, scivolando al minimo degli ultimi sei mesi. Focus sulla nota di S&P Global Ratings, i cui analisti hanno paventato una perdita di 211 miliardi di dollari, a causa della crisi del coronavirus, per le economie dell'area Asia Pacifico. In particolare, gli analisti hanno tagliato le stime di crescita del Pil per la Cina relative al 2020, dal +5,7% al +4,8%.Per quanto riguarda la situazione in Italia, il governo ha deciso di stanziare 7,5 miliardi per affrontare l'emergenza del coronavirus. La cifra è doppia rispetto ai 3,6 miliardi di euro inizialmente previsti. Il decreto sarà pronto la prossima settimana. Intanto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha scritto all'Unione europea, chiedendo alle autorità un maggiore deficit, pari a 0,3 punti percentuali. La previsione di deficit per il 2020 salirà al 2,5% del Pil, rispetto alla precedente pari al 2,2%. Oggi l'Istat diffonderà la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana a febbraio. In uscita anche le vendite al dettaglio, che daranno una indicazione sull'andamento dei consumi interni.La seduta sarà inoltre movimentata dai dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nei settori non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari a febbraio. In uscita sempre dagli Stati Uniti anche la bilancia commerciale. Si segnala inoltre il vertice Opec+ a Vienna. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Prysmian e Poste che hanno alzato il velo sui conti.