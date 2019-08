Piazza Affari e Borse europee previste in deciso calo in avvio

Valeria Panigada 5 agosto 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero avviare questa prima seduta della settimana in deciso ribasso, proseguendo così la debolezza della scorsa ottava. Venerdì scorso l'indice Ftse Mib ha lasciato sul parterre oltre 2 punti percentuali tornano sui livelli di fine giugno. A pesare sugli scambi la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata nei giorni scorsi dal tweet di Donald Trump che ha annunciato nuovi dazi contro Pechino a partire da settembre. A questo si aggiunge il rallentamento dell'attività servizi in Cina che a luglio ha mostrato un calo (Pmi servizi sceso a 51,5 punti dai 52 precedenti), deludendo le attese degli analisti. Non aiuta nemmeno il clima di protesta sempre più accesso a Hong Kong. In questo quadro, i listini asiatici hanno imboccato la via dei ribassi. Tokyo ha lasciato sul parterre l'1,74%, ma sta facendo peggio Hong Kong che segna in questo momento un ribasso del 2,91%.La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, in particolare l'indice Pmi servizi di Eurozona e Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia in arrivo il bollettino economico mensile dell'Istat. A livello societario prosegue la stagione delle trimetsrali di Piazza Affari, con i conti di Cairo, Finecobank, e Pininfarina. Ma in questo inizio di agosto l'attenzione sarà rivolta alla situazione politica, in particolare alla tenuta del governo gialloverde in vista della nuova legge di bilancio. Oggi a Palazzo Chigi è in programma un nuovo incontro del governo con le parti sociali in vista della predisposizione della prossima legge di bilancio.