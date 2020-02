Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio, attenzione a Saipem. Oggi nuova asta Tesoro

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire in territorio negativo, proseguendo la scia dei ribassi di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,44% a 23.090 punti. L’umore del mercato è ancora una volta dettato dagli sviluppi dell'emergenza coronavirus fuori dai confini cinesi. Con l’ultimo bilancio che parla di oltre 300 contagiati, l’Italia è il paese non asiatico più colpito da Covid-19 e la prospettiva data per quasi sicura dagli analisti è di una recessione tecnica per il paese con Pil giù nel primo trimestre dell’anno.Oggi a Roma è previsto un vertice tra il ministero della Salute, l'Organizzazione mondiale della Sanità e alcuni commissari Ue per capire come gestire al meglio la situazione. Domani è invece in programma alla Camera il via libera al decreto legge per il contenimento dell'epidemia e il passaggio del provvedimento al Senato.L'emergenza coronavirus e i possibili impatti sull'economia globale hanno messo di cattivo umore anche Wall Street ieri sera. Il Dow Jones è crollato di 879,44 punti a 27.081,36, riportando due sessioni consecutive di ribassi di almeno 800 punti per la prima volta in assoluto. La debolezza si è trasferita sui listini asiatici, con Tokyo che questa mattina ha chiuso in ribasso dello 0,79%, a 22.426,19 punti, al valore minimo di chiusura dallo scorso ottobre. Lo Shanghai Composite resiste al momento ai forti sell off, grazie alla convinzione degli investitori che le autorità cinesi lanceranno ulteriori misure di stimoli economici, arginando gli effetti negativi del coronavirus.Oggi è previsto un discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde. In programma anche l'intervento del negoziatore per la Brexit Barnier davanti al Parlamento Ue. Guardando all'Italia, oggi il Tesoro offrirà in asta Bot semestrali per 6 miliardi, mentre si assiste a un lieve allargamento dello spread a ridosso di quota 150 punti base nonostante i buoni riscontri dall’asta di ieri di Ctz e Btpei, con domanda molto sostenuta per la scadenza più lunga (Btpei 2032). Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Saipem che ha alzato il velo sui conti.