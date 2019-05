Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio, attenzione a Fca

Valeria Panigada 17 maggio 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in deciso ribasso per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo un giovedì decisamente positivo. Ieri l'indice Ftse Mib è risalito dell'1,31% a quota 21.151 punti, riconquistando la soglia dei 21mila punti. Buone indicazioni anche dall’obbligazionario con lo spread ridisceso sotto la soglia dei 280 punti base.Il rimbalzo dei giorni scorsi potrebbe spingere gli investitori alle prese di profitto in un contesto che rimane incerto per i rapporti commerciali Usa-Cina. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, il portavoce del partito comunista cinese avrebbe espresso poco interesse a riprendere i colloqui con Washington sotto l'attuale minaccia di aumento delle tariffe e senza nuove mosse che dimostrino che gli Stati Uniti siano realmente interessati a trovare una intesa. In questo clima, l'azionario asiatico si è mosso in ordine sparso questa mattina, con Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,89%, mentre Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei ribassi.Oggi dal fronte macro è attesa la lettura finale dell'inflazione nell'Eurozona relativa al mese di aprile. Attenzione anche alla stima preliminare della fiducia dei consumatori americani calcolata dall'Università del Michigan. Non sono previste indicazioni macro sull'Italia, mentre a livello societario da monitorare Fca dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa.