Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio, oggi asta Bot a 6 mesi

29 ottobre 2019

Si prevede un avvio di seduta sulla parità o poco sotto per Piazza Affari e le Borse europee, dopo un inizio di settimana in rialzo. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi con un progresso dello 0,38% a 22.695,64 punti. Gli investitori rimangono alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina e sulla politica monetaria della Federal Reserve in vista della riunione di domani.Il presidente americano, Donald Trump, ha detto che prevede di firmare una parte significativa dell'accordo commerciale con Pechino prima di quanto programmato. Il dipartimento del Tesoro americano starebbe anche considerando l'opzione di estendere l'esclusione di dazi su $34 miliardi di beni importati dalla Cina. In questo contesto, Tokyo ha chiuso questa mattina con un progresso dello 0,47%.Dal fronte macro oggi è attesa soltanto la pubblicazione della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Sul fronte emissioni, il Tesoro oggi sarà impegnato nell'asta di Bot a sei mesi, mentre a livello societario prosegue la stagione dei conti anche a Piazza Affari con i numeri di Campari e Pirelli.