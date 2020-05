Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio, attenzione a Unicredit

Valeria Panigada 6 maggio 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta sotto la parità per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Gli investitori si muovono cauti in attesa di numerosi appuntamenti, macro e non solo. Oggi la Commissione europea diffonderà le nuove stime economiche ma soprattutto le proposte sul recovery fund, dopo la sentenza-minaccia della Corte costituzionale tedesca che ha dato alla Bce tre mesi di tempo per dimostrare la necessità del suo piano di acquisti di titoli pubblici (piano PSPP, più noto con il nome di Quantitative easing), pena l'addio al programma della Bundesbank.Attenzione anche ai dati macro in arrivo. Nel corso della mattina verrà diffuso l'indice Pmi servizi di Italia, Francia, Germania ed intera Eurozona relativo al mese di aprile, che dovrebbe confermare il pesante impatto del Covid anche sul terziario. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro, previste in calo di oltre il 10% ad aprile. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, come anticipazione dei dati sul mercato del lavoro americano in uscita venerdì, e i dati Eia su scorte e produzione di greggio.Intanto a livello societario prosegue la stagione delle trimestrali, tra cui spicca quella di Unicredit. La banca di piazza Gae Aulenti ha chiuso i primi tre mesi con una perdita di 2,7 miliardi di euro, peggiore delle attese. Previsti i conti di Cnh Industrial ed Enel. Sul fronte della politica interna, è in programma a Palazzo Chigi un incontro del governo con le associazioni imprenditoriali in vista del varo del nuovo decreto con gli aiuti per l'emergenza coronavirus.