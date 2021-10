Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio. I temi da monitorare oggi

Valeria Panigada 20 ottobre 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire poco sotto la parità, nonostante la chiusura positiva di Wall Street. A condizionare la seduta saranno le trimestrali societarie, in uscita oggi anche nel Vecchio continente.I risultati di Roche, Nestlé, ASML e Kering potrebbero condizionare la sessione. Gli analisti continuano ad aumentare le loro aspettative in termini di utili delle grandi aziende americane: secondo gli ultimi dati di Refinitiv-IBES, il mercato ora conta su un aumento del 32,4% dei profitti delle società appartenenti all'indice S&P500.Sul fronte macroeconomico, la giornata sarà animata, tra gli altri, dalla lettura finale sull'inflazione nell'Eurozona a settembre, che dovrebbe attestarsi al 3,4% su base annua. Intanto è stata diffusa l'inflazione in Gran Bretagna che a settembre è leggermente scesa a 3,1% su base annua dal precedente 3,2%. Il dato verrà monitorato dalla BoE dopo che diversi membri del consiglio avevano espresso una certa preoccupazione.Da monitorare anche i dati dell'Aie su scorte e produzione di greggio, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book, il consueto rapporto sullo stato di salute dell'economia americana. Secondo un sondaggio Reuters, la maggior parte degli economisti ritiene che la Fed dovrebbe aspetterà fino al 2023 per alzare i tassi di interesse anche se l'inflazione rimane il principale rischio per le prospettive dell'economia statunitense.