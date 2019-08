Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire all'insegna della cautela, nonostante i guadagni di Wall Street e dei listini asiatici che hanno festeggiato l'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo l'annuncio dell'amministrazione Trump del posticipo al 15 dicembre prossimo dell'entrata in vigore di alcuni dei dazi del 10% annunciati a inizio mese (il cui avvio doveva essere il 1 settembre).A smorzare l'entusiasmo dei listini nel Vecchio continente sono i timori per l'economia con il rischio di recessione in Germania, dopo una contrazione congiunturale dello 0,1 per cento del Pil tedesco nei mesi tra aprile e giugno. Dato in linea con le attese che se replicato anche nel trimestre in corso vedrà la Germania entrare in recessione tecnica. Ora si attende il dato sul Pil dell'intera area euro, che verrà diffuso nel corso della mattina.Non aiuta a sostenere l'umore degli investitori la crisi di governo in Italia. Ieri il Senato ha confermato il calendario dei lavori: l'Assemblea di Palazzo Madama è convocata martedì 20 agosto, alle 15, per le comunicazioni del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi politica in atto. Conte oggi parteciperà, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova.