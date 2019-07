Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio

Valeria Panigada 10 luglio 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i ribassi dei giorni scorsi e aprire la seduta odierna in calo, mentre le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi intorno alla parità in attesa dell'audizione di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, al Congresso Usa, prevista nel pomeriggio. Importante per capire se la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse nella riunione di fine mese, come si aspetta il mercato. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultimo meeting.In questo clima i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. Tokyo ha terminato con un leggero calo (-0,15%), Hong Kong segna un progresso dello 0,34% mentre Shanghai ha imboccato la via dei ribassi segnando un calo dello 0,20%. Sul fronte commerciale sono riemerse alcune tensioni. Ieri Larry Kudlow, consulente economico alla Casa Bianca, ha affermato che Stati Uniti e Cina potrebbero non riuscire mai a raggiungere un accordo commerciale, a causa della difficoltà a risolvere alcune questioni.La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spicca la produzione industriale in Italia e Gran Bretagna. Sempre da Oltremanica in arrivo anche il Pil trimestrale. Si segnala anche la riunione della Banca centrale del Canada. Sul fronte emissioni il Tesoro italiano sarà impegnato oggi nel collocamento di Bot annuali per 6,5 miliardi. Ieri Fitch ha avvertito che, nonostante la mancata apertura di una procedura di infrazione, le tensioni tra Roma e Bruxelles sono destinate a riemergere a causa delle incertezze sulle politiche di bilancio per il 2020.