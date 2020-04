Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio, oggi asta Bot e cda Atlantia

Valeria Panigada 28 aprile 2020 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee sono previste poco mosse in avvio, dopo un inizio di settimana decisamente positivo. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato con un balzo di oltre 3 punti percentuali e lo spread Btp-Bund si è leggermente sgonfiato terminando a 220 punti base. Da una parte, gli investitori guardano fiduciosi alle banche centrali (Fed domani e Bce il 30 aprile), dopo che ieri la BoJ ha tolto i limiti agli acquisti possibili nell’ambito del suo programma di Quantitative easing (il tetto precedente era fissato a 80 trilioni di yen annui), e scommettono su una ripresa dell'economia, grazie all'allentamento delle misure di lockdown nel mondo.In Francia oggi verrà illustrato dal governo il piano di ripresa dell'attività economica, mentre Italia, Spagna, Germania e diversi stati americani hanno annunciato o attuato nelle ultime ore le misure per la riapertura. Anche se in Giappone, dove non c'è nessun blocco, il governo ha messo in guardia dai viaggi e dagli spostamenti durante le prossime festività della Golden Week (la Settimana d'oro), che iniziano questo fine settimana e si estenderanno alla prima settimana di maggio. Si tratta della più grande festa per la nazione dopo le vacanze di Capodanno.L'ottimismo si confronta però con la continua caduta dei prezzi del petrolio. Ieri il Wti ha perso quasi il 25% e oggi prosegue la sua discesa. Gli operatori guardano anche al fronte societario, dove quasi un terzo delle società dell'S&P500 e numerose quotate in Europa e Milano sono chiamate ad alzare il velo sui conti relativi ai primi tre mesi del 2020 e, ancora più importante, a dare se possibile le indicazioni sui prossimi trimestri. A questo proposito, oggi, attenzione ad Atlantia, il cui cda si riunirà per l'approvazione del bilancio 2019.Tra gli altri appuntamenti della giornata, si segnala la riunione di politica monetaria della banca centrale svedese e nel pomeriggio l'aggiornamento su bilancia commerciale, prezzi case e fiducia consumatori negli Stati Uniti. Infine, sul fronte emissioni, oggi il Tesoro sarà impegnato nel collocamento di Bot a 6 mesi.