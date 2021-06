Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio. I temi da seguire oggi

Valeria Panigada 29 giugno 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Prudenza in vista per Piazza Affari e le principali Borse europee, attese poco mosse in avvio. La diffusione della variante Delta del coronavirus, l'avvicinarsi della fine del primo semestre e l'attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano alimentano la cautela tra gli operatori.La rapida diffusione della variante Delta del coronavirus ha costretto diversi paesi, dal Portogallo all'Australia, da Israele alla Thailandia, a rafforzare ulteriormente le restrizioni sanitarie. A Wall Street, invece, la crescita dei principali titoli "tech", favorito dal calo dei rendimenti obbligazionari, continua a sostenere gli indici, con record di chiusura per l'S&P 500 e il Nasdaq. In particolare, Facebook ha raggiunto una capitalizzazione di 1.000 miliardi dollari dopo una sentenza favorevole del tribunale riguardante Instagram e WhatsApp.Intanto sale l'attesa per i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, previsti venerdì. Oggi da monitorare l'inflazione in Germania e la fiducia dei consumatori americani.