Piazza Affari e Borse europee previste caute in avvio

Valeria Panigada 17 giugno 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari e le Borse europee, in scia a un movimento contrastato dei listini asiatici questa mattina. Tokyo ha chiuso la sessione piatto (+0,03%), mentre Hong Kong si muove in rialzo dello 0,60% dopo che la massima autorità della città ha sospeso la controversia legge sull'estradizione. Negative invece Sidney (-0,21%) e Seoul -0,29%).Gli operatori rimangono cauti in vista della Federal Reserve, che mercoledì annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Nulla di fatto atteso per questo meeting, mentre le aspettative dei mercati sono tutte per un taglio dei tassi nella riunione di luglio al fine di prevenire una recessione degli Stati Uniti. Attesa anche per possibili sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina. Intanto, Huawei, il colosso cinese delle tlc finito nel mirino di Trump, prevede che i volumi di consegna dei suoi smartphone crolleranno su base globale tra il 40 e il 60%.In Italia rimane alta l'attenzione sulla questione del debito, con la procedura di infrazione che pende sulla testa del paese come una spada di Damocle mentre il dialogo con l’Unione europea. Il ministro dell’economia Giovanni Tria a margine del Consiglio dell'Ecofin a Lussemburgo si è detto ottimista in vista del 9 luglio, quando si riuniranno di nuovo i ministri europei per eventualmente far scattare la procedura.Questa prima seduta della settimana sarà piuttosto povera di indicazioni. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione del costo del lavoro nell'Eurozona nel primo trimestre e dagli Stati Uniti gli indici Empire Manufacturing e Nahb sul mercato immobiliare. Si segnala che oggi prende il via il forum a Sintra che vedrà la partecipazione tra gli altri di Mario Draghi, governatore della Bce, e Mark Carney, numero uno della BoE.