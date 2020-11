Piazza Affari e Borse europee previste aprire sulla parità

Valeria Panigada 20 novembre 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero avviare gli scambi sulla parità o poco sotto di fronte al continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che fa scivolare in secondo piano le buone notizie giunte sul vaccino nei giorni scorsi. A questo si aggiungono dubbi sul piano di stimolo all'economia degli Stati Uniti, con i colloqui tra democratici e repubblicani ancora in stallo. In questo quadro, i listini asiatici si muovono in ordine sparso questa mattina, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,4%, mentre Shanghai e Hong Kong mostrando un moderato rialzo.Dal fronte macro oggi giungeranno fatturato e ordinativi industriali in Italia e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. In programma un intervento di Christine Lagarde della Bce all'European Banking Congress. In Italia, il consiglio dei ministri si riunisrà per l'esame del nuovo scostamento di bilancio e della prossima manovra.